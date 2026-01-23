Hasina llama a derrocar a Yunus en Bangladés "a cualquier precio" desde la clandestinidad

"En esta hora grave, toda la nación debe levantarse, unida y movilizada por el espíritu de nuestra gran guerra de liberación. Para derrocar al régimen títere al servicio del extranjero de este enemigo nacional, a cualquier precio, los valientes hijos e hijas de Bangladés deben defender y restaurar la Constitución escrita con la sangre de los mártires", sentenció la exmandataria.

El mensaje es el primero tras meses de silencio mediático y se produce con Hasina bajo la protección de Nueva Delhi, evadiendo una condena a muerte por crímenes contra la humanidad, vinculada a su responsabilidad en la represión de las protestas de 2024 que se cobraron la vida de 1.400 personas.

Hasina, que gobernó el país con mano de hierro durante 15 años, dirigió sus ataques directamente contra Yunus, Nobel de la Paz en 2007, con quien tiene años de enemistad y a quien tildó de "fascista asesino" y acusó de estar "malvendiendo el territorio y los recursos de Bangladés a intereses extranjeros".

"El 5 de agosto de 2024 (...) el enemigo nacional, el asesino fascista Yunus y sus cómplices militantes antiestatales forzaron mi salida a pesar de que soy la representante del pueblo, directamente elegida. Desde ese día, la nación se ha sumido en una era de terror, implacable y sofocante", afirmó en el audio difundido por su equipo en Nueva Delhi.

En su mensaje, Hasina marcó una hoja de ruta de cinco pasos para "sanar y reconstruir" Bangladés, en la que instruyó a su pueblo a que, tras el objetivo prioritario de derrocar al Gobierno interino de Yunus, se restaure un proceso democrático que les permita recuperar la nación.

La exmandataria vinculó ese plan a la necesidad de poner fin a la violencia y al colapso del orden público, garantizar la seguridad de las minorías religiosas, las mujeres y los más vulnerables, y frenar lo que denunció como una persecución judicial contra periodistas y miembros de la oposición.

En su última directriz, Hasina reclamó la intervención de Naciones Unidas mediante una investigación independiente sobre los acontecimientos ocurridos bajo el mandato de Yunus y aseguró a su pueblo que la comunidad internacional los acompaña.

"Debemos invitar a las Naciones Unidas a llevar a cabo una nueva investigación verdaderamente imparcial sobre los acontecimientos del último año. Necesitamos la purificación de la verdad para reconciliarnos, sanar y avanzar como nación, rechazando la búsqueda egoísta de la venganza", concluyó.