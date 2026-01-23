Importaciones de Perú crecieron 10 % en 2025 y sumaron 60.737 millones de dólares

El desempeño del 2025 estuvo impulsado principalmente por "el aumento en la compra de bienes intermedios que concentraron el 47 % del total importado, seguidos por los bienes de capital y bienes de consumo, lo que evidencia una mayor demanda tanto de insumos productivos como de bienes finales", opinó la gerente del Centro de Comercio Exterior de la CCL, Mónica Chávez.

El año pasado, los bienes intermedios registraron una importación por 28.682 millones de dólares, lo que significó un aumento de 4,8 %, entre los que destacaron los insumos para la industria (13 %), a pesar de la caída en combustibles.

Por su parte, el segmento de bienes de capital y materiales de construcción reveló un crecimiento de 18,3 % por un valor total de 18.674 millones de dólares, debido al aumento de importaciones de equipos de transporte (25,9 %) y bienes de capital para la industria (15 %), lo cual refleja una mayor inversión para la producción.

A su vez, las importaciones de bienes de consumo crecieron 12,4 % al sumar 13.356 millones de dólares, con un avance tanto en bienes no duraderos como duraderos, lo que sugiere una recuperación del consumo interno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Chávez comentó que, para el sector empresarial, este escenario confirma "la relevancia de una planificación estratégica de las importaciones", en el que considere variables clave como los costos logísticos, la diversificación de proveedores y la evolución de los mercados internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo al origen de las compras al exterior, China fue el principal proveedor de Perú, seguido por Estados Unidos y Brasil.

El superávit de la balanza comercial acumulada de Perú, hasta noviembre pasado, subió a 32.143 millones de dólares, mientras que el superávit comercial de bienes, en ese mes, creció a 3.731 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).