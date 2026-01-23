Ingrid altera en Europa vuelos, colegios y carreteras en Francia, República Checa o España

En la región de Bretaña, en el noroeste francés, el temporal ocasionó importantes lluvias y vientos de hasta 144 kilómetros por hora en la costa, lo que condujo al cierre al tráfico de algunas carreteras inundadas y a la anulación de servicios aéreos.

La situación llevó a que el aeropuerto de Brest suspendiera vuelos con conexión a París Charles de Gaulle, Tolón y Marsella.

La Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento de Finistère declaró esta tarde la alerta naranja por el riesgo de crecidas en la cuenca del río Odet y alertó de que se esperaban inundaciones importantes en el Odet y en sus afluentes, en particular en el tramo de Steïr a Quimper.

Otros efectos del temporal incluyeron olas de hasta 13,7 metros en Pierres Noires y 11,3 metros en Belle Ile.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Junto a las consecuencias de la borrasca en la costa noroeste, otros tres departamentos franceses en los Alpes (Isère, Savoya y Alta Saboya) se mantuvieron igualmente en alerta naranja por hielo y nieve.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En República Checa, la lluvia helada complicó durante la jornada el tráfico en el este del país, causando decenas de accidentes y obligando a restringir la circulación en algunos tramos de autopistas, informó la cadena pública CT24.

La región experimentó graves problemas por el hielo desde la madrugada, y la Policía informó de que se han registrado más de 80 accidentes, como varias colisiones en cadena en la autopista D1, la principal del país.

Además, Las carreteras de segundo nivel también se vieron afectadas por las heladas, que causaron numerosos accidentes, algunos de ellos masivos, al tiempo que el transporte público de Brno, principal ciudad de la región, y los autobuses regionales experimentaron graves problemas.

En el norte de Portugal, varias escuelas se mantuvieron hoy cerradas por el paso de Ingrid, que puso en alerta a nueve distritos del país por la caída de nieve y fuerte oleaje marítimo.

Desde la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) notificaron cerca de 80 incidencias en el país relacionadas "sobre todo" con el viento, como caídas de árboles, limpiezas de calles y desprendimientos de tierra.

Según sus datos, "el único daño más significativo" fue la interrupción del servicio ferroviario en la Linha do Minho, por la zona de Viana do Castelo (norte del país), que permanece cerrado, por la caída de un árbol.

En España, el paso de este fenómeno azotó particularmente al noroeste del país (Galicia), donde se contabilizaron desde la pasada medianoche al menos 264 incidencias.

En esa región la nieve provocó hoy dificultades de circulación, cierres puntuales de vías y restricciones en carreteras debido a la nieve y al hielo en esa zona del país.

En otros lugares del noroeste de España como Castilla y León, se dio el embolsamiento de más de 1.100 camiones, así como el hecho de que en una docena de tramos de carreteras no se pudiera circular sin cadenas en los ruedas.