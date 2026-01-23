Iraníes republicanos y a favor del sha protestan ante la ONU contra el régimen de ayatolás

La manifestación coincidió con la celebración a pocos metros de allí, en el Salón de Asambleas de la ONU, de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para debatir la reciente represión de las protestas en Irán, que ha causado miles de muertos.

"El príncipe (Reza) Pahlavi es el líder de nuestra revolución y, después de que vuelva a Irán, tendremos el voto libre", argumentaba uno de los organizadores de la protesta en favor de la dinastía del sha, Peyman Sarhadi.

Entre estos manifestantes, una joven ondeaba una bandera iraní y una israelí juntas porque, tras el derrocamiento del régimen, este grupo busca tener buenas relaciones con todos los países, "incluido el Estado de Israel", apuntó Sarhadi.

Por otro lado, los participantes de la protesta republicana ven al hijo del sha como otro dictador.

"Queremos una república democrática porque en Irán, como mujer, era una ciudadana de tercera clase (...) Durante más de 100 años, las mujeres han tenido que llevar puesto lo que el dictador quería", denunció en las protestas la activista de derechos humanos Elham Sajedian.

Su padre, también activista, sufrió el encarcelamiento y las torturas del sha y fue ejecutado posteriormente por el régimen actual.

"Nuestro líder en Irán no nos representa, es un fascista religioso y eso no es el verdadero islam", protestó otra de las manifestantes y miembro de una asociación suiza para la defensa de los prisioneros políticos en Irán Fatemeh Banoo.

Ambos grupos compartían sin embargo algunas posturas: ninguno portaba la bandera iraní actual, sino la bandera del león y el sol, previa a la Revolución Islámica de 1979, y ambos rechazaron una intervención estadounidense.

"No necesitamos a (Donald) Trump, el iraní no necesita a nadie, nosotros lo haremos", afirmó el organizador de la protesta en favor del sha.