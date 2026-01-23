Israel da por concluida la redada militar iniciada el lunes en el sur de Cisjordania

"Durante la noche, el Ejército israelí, el Shin Bet (la agencia de inteligencia interior israelí), la Policía Fronteriza y la Policía de Israel completaron una operación antiterrorista en la zona de Jabal Johar, en Hebrón (sur de Cisjordania)", informa el comunicado.

Según la nota del Ejército, la operación, iniciada a comienzos de esta semana, fue llevada a cabo con el objetivo de desmantelar infraestructuras terroristas, confiscar armas en posesión ilegal y reforzar la seguridad en la zona.

Durante la redada, las fuerzas de seguridad sostienen que "rodearon la zona, registraron aproximadamente 350 estructuras" y "detuvieron a 14 personas buscadas por participar en actividades terroristas y posesión de armas".

Asimismo, fueron confiscadas ocho armas de fuego (entre ellas fusiles M4, M16 y pistolas) y decenas de cuchillos, de acuerdo con el comunicado oficial del Ejército.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la agencia oficial de noticias palestina Wafa, durante la redada las fuerzas israelíes registraron varias viviendas, saquearon sus pertenencias y agredieron a sus residentes, además de establecer varios puestos de control militares en las entradas a Hebrón y sus localidades aledañas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según el mismo medio, el Ejército llevó a cabo además una redada en Nablus (norte de Cisjordania) durante la madrugada de este viernes, donde detuvo a cuatro palestinos.

Solo en 2025, al menos 242 palestinos (55 de ellos menores de edad) murieron por fuego israelí en Cisjordania ocupada, mientras que la cifra asciende a unos 1.060 desde el 7 de octubre de 2023, fecha desde la que Israel aumentó sus incursiones militares en este territorio palestino.