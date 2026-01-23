Italia protesta por la excarcelación del dueño del bar suizo incendiado en Nochevieja

La primera ministra, Giorgia Meloni, ha confesado su "indignación" ante la decisión del tribunal del cantón suizo de Valais de levantar la prisión preventiva ordenada inicialmente para Jacques Moretti, uno de los propietarios del bar 'Le Constellation' de Crans Montana.

"Estoy indignada por la noticia (...) Lo considero un ultraje a la memoria de las víctimas de la tragedia de Nochevieja y un insulto a sus familias", escribió en la red social X.

Meloni avanzó que su Gobierno solicitará a las autoridades suizas que expliquen esta medida.

En la misma línea, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, aseguró "no tener palabras".

"Este acto representa un auténtico ultraje a la sensibilidad de las familias que perdieron a sus hijos y que no tiene en cuenta su luto y el dolor", reprochó.

La excarcelación de Moretti, copropietario del bar junto a su esposa Jessica Moretti, ha ido acompañada por la prohibición de abandonar territorio helvético y presentarse cada día en comisaría.