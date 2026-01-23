J.D. Vance viajará a Armenia y Azerbaiyán para supervisar el acuerdo de paz de Trump

"El vicepresidente Vance viajará a ambos países para dar continuidad a los esfuerzos por la paz y para dar continuidad a la ruta internacional por la prosperidad", anunció Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

El mandatario agregó que busca fortalecer su "asociación estratégica con Azerbaiyán, un hermoso Acuerdo para la Cooperación Nuclear Pacífica con Armenia, acuerdos para nuestros grandes fabricantes de semiconductores, y la venta a Azerbaiyán de equipos de defensa, como chalecos antibalas y embarcaciones".

Trump auspició en agosto en la Casa Blanca la firma de un acuerdo entre los líderes de Armenia y Azerbaiyán, naciones enfrentadas desde hace más de tres décadas por el enclave de Nagorno-Karabaj, en el que ambos se comprometieron a cesar las hostilidades y restablecer relaciones diplomáticas, aunque no se trató de un acuerdo de paz definitivo.

La base del pacto es la creación de un corredor de tránsito llamado 'Ruta de Trump para la Paz', que conecta Azerbaiyán con su enclave de Najicheván a través de territorio armenio, y en el que Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos para desarrollar el corredor.

Este es uno de los ocho conflictos internacionales que Trump dice haber resuelto y por los que reivindica para sí mismo el Premio Nobel de la Paz.