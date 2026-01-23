Jefe Derechos Humanos ONU pide investigación independiente de muertes de migrantes en EEUU

"El año pasado se tuvo conocimiento de al menos 30 muertes y en lo que va de año se han notificado otras seis", denunció este viernes en un comunicado el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, quien recordó a Estados Unidos sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho internacional de los refugiados.

En la nota oficial, Türk deploró que agentes migratorios estadounidenses hayan recurrido frecuentemente a la fuerza innecesaria o desproporcionada en operaciones a gran escala.

Paralelamente, muchas personas "están siendo vigiladas y detenidas, en ocasiones de forma violenta, incluso en hospitales, iglesias, mezquitas, tribunales, mercados y escuelas (...) únicamente por la mera sospecha de encontrarse en situación migratoria irregular", denunció.

"Niños están dejando de asistir a la escuela y a citas pediátricas por temor a no volver a ver a sus padres", advirtió un alto comisionado, que dijo estar "estupefacto por el ahora habitual abuso y denigración de los migrantes y refugiados".

Türk también expresó su profunda preocupación por las "narrativas nocivas y deshumanizantes" utilizadas con frecuencia en Estados Unidos para describir a migrantes y refugiados.

"La historia de Estados Unidos ha sido profundamente moldeada por las contribuciones que los migrantes, de todas las regiones del mundo, han hecho y continúan haciendo. Demonizarlos colectivamente (...) es inhumano, un error y va en contra del propio tejido social y de los principios fundacionales de la nación", declaró.

El alto comisionado instó por ello a la Administración estadounidense a acabar con las tácticas que usan a los migrantes y refugiados como chivo expiatorio y "buscan distraer y dividir, lo que les expone a actos hostiles y abusos xenófobos".