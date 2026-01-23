Jurado de EEUU absuelve a inmigrante acusado de planear asesinato de un agente fronterizo

La Fiscalía sostuvo que el acusado, Juan Espinoza Martínez, carpintero y residente de Chicago desde hace años, había promovido un asesinato a sueldo mediante mensajes privados en redes sociales tras una redada migratoria que provocó protestas en la ciudad el otoño pasado.

La defensa argumentó que no existían pruebas de intención criminal y que Espinoza Martínez solo había reenviado publicaciones vistas en Facebook como una forma de expresar indignación por las operaciones migratorias en su vecindario, sin planes reales de violencia.

Durante el proceso, el Gobierno retiró afirmaciones iniciales que vinculaban al acusado con una pandilla criminal, luego de que la jueza del caso prohibiera cualquier referencia a presuntos nexos con grupos delictivos por falta de sustento probatorio.

El veredicto representa un nuevo revés para el Departamento de Justicia en casos relacionados con la política migratoria de Trump, después de que Bovino citara el proceso como ejemplo del deterioro del orden público en ciudades estadounidenses tras las redadas federales.

Este jueves, Bovino se hizo viral en medios de comunicación y redes sociales en Estados Unidos luego de lanzar un agente químico a un grupo de manifestantes que rechazaban la presencia de ICE en las calles de Mineápolis.

El Gobierno de Trump ha redoblado sus operativos en Mineápolis, luego de que un agente federal disparara contra una mujer durante un operativo causando su muerte a principios de enero, causando una disputa en las calles y judicial sobre el alcance los operativos migratorios.