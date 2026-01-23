La bolsa de São Paulo se dispara un 8,53 % semanal después de varios récords seguidos

El Ibovespa, índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, acabó este viernes en los 178.858 puntos básicos, un récord, después de subir un 1,86 % durante la jornada.

En el mercado de divisas, el real se mantuvo estable frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,286 reales para la compra y para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El buen desempeño del parqué se explica por el alivio de las tensiones en torno a Groenlandia, después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, renunciara tanto a usar la fuerza para hacerse con el territorio ártico como a imponer aranceles a varios países europeos.

Además, el auge de las materias primas en los mercados internacionales llevó a una revalorización de las principales empresas cotizadas en la bolsa paulista.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Así, las acciones ordinarias del gigante minero Vale avanzaron un 2,4 % durante la jornada y las preferenciales de la petrolera estatal Petrobras lo hicieron un 4,3 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los papeles del Ibovespa que más subieron fueron los de la petroquímica Braskem (+10,6 %) y los de la siderúrgica CSN (+6,2 %).

En la punta contraria, las acciones que más cayeron fueron las de la cadena de joyerías Vivara (-5 %) y las de los supermercados Pão de Açúcar (-2,3 %).

El volumen negociado durante la jornada fue de más de 35.960 millones de reales (unos 6.800 millones de dólares o 5.750 millones de euros), en 4,6 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.