La comunidad internacional expresa preocupación por la situación política en Haití

En un comunicado, la delegación de la UE en Haití y las embajadas de Alemania, España y Francia instaron a las autoridades haitianas de transición a que actúen "con responsabilidad y sentido del interés general",

Recordaron que, al igual que muchos otros actores de la comunidad internacional, están comprometidos con Haití para "ayudarle" a recuperar la seguridad, la prosperidad y la democracia.

"Cualquier cambio en la cúpula del Gobierno a pocos días de que finalice el Consejo Presidencial de Transición pondría en peligro la dinámica alentadora de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales", destacó el comunicado.

Por su parte, la Secretaría General de la OEA afirmó que sigue de cerca la evolución de la situación política en Haití y que mantiene su "compromiso" con el diálogo con las autoridades haitianas, en un contexto de incertidumbre persistente en torno al marco de la transición actual.

"Las decisiones relativas a los futuros acuerdos de gobernanza corresponden al liderazgo haitiano y a los actores nacionales interesados", sostuvo en un comunicado.

Cualquier acuerdo político que resulte de este proceso "debería estar claramente definido y ser de duración limitada, a fin de que los mecanismos de transición conserven su carácter temporal", prosiguió el comunicado.

La OEA recordó que el mandato del CPT debe finalizar el próximo 7 de febrero, de conformidad con las disposiciones establecidas, al tiempo que subrayó que también sería esencial un enfoque basado en los resultados, dando prioridad al restablecimiento de la seguridad y a la organización de elecciones.

Haití "se encuentra en un momento crítico de su historia. (...) El país sigue enfrentándose a retos urgentes en materia de seguridad, al tiempo que trabaja por el restablecimiento de las instituciones legítimamente elegidas, fundamento de la recuperación económica y social", se lee en el comunicado.

En ese sentido, llamó a todos los actores políticos y fuerzas vivas de la nación para que actúen de manera responsable, en interés de la paz y del pueblo haitiano, reafirmando que Haití "sigue siendo" una prioridad, al tiempo que reitera su compromiso de "apoyar" una gobernanza estable y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Según las cláusulas de un acuerdo nacional firmado el 3 de abril de 2024, el CPT, investido el 25 de abril del mismo año, tenía como misión restablecer la seguridad en los territorios en poder de las bandas armadas, organizar elecciones generales inclusivas, honestas y democráticas, celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución y favorecer la reanudación de las actividades económicas, puntos que no se han logrado hasta el momento.

Las autoridades han previsto la celebración de la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 30 de agosto de 2026.

Las últimas elecciones presidenciales se celebraron en 2016, cuando resultó elegido Jovenel Moïse, asesinado en 2021.

La violencia armada en Haití, sumido desde hace años en una severa crisis, se ha intensificado en las zonas urbanas y periurbanas, donde las pandillas utilizan armas de gran calibre y llevan a cabo ataques coordinados en varios frentes.