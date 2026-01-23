La Junta de la Paz "es complementaria" al sistema multilateral, dice canciller paraguayo

"La Junta de la Paz es una adhesión voluntaria a un mecanismo de diálogo, de construcción de propuestas y de acciones, pero de ninguna manera genera una competencia con el sistema multilateral. Al contrario, es complementaria", indicó Ramírez en una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya.

Paraguay es uno de los países fundadores de la Junta de la Paz, un ente presentado oficialmente este jueves en el marco del Foro de Davos, y que el país suramericano integra por invitación de Trump.

El canciller paraguayo señaló que este mecanismo está integrado por "líderes globales que se han propuesto contribuir a los procesos de paz" en el mundo entero.

Ramírez también apuntó que el presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha expresado en el pasado "su visión crítica sobre el funcionamiento del sistema multilateral en su conjunto", con énfasis en las Naciones Unidas.

Tras la firma del acta de constitución de la Junta, Peña dijo que este mecanismo podría "colaborar" en la solución de la larga crisis que atraviesa Venezuela, y que abrió un nuevo capítulo tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Esta jornada, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó sus "serias dudas" sobre algunos elementos de la Carta de la Junta de Paz, "relacionados con su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas".

Entre los Estados que hasta ahora han aceptado ser miembros del organismo se encuentran Israel, Argentina, Paraguay o Egipto, mientras que otras naciones como España, Francia, Bélgica, Noruega y Suecia han rechazado la iniciativa.