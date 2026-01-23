La oficina de la OMS para África lamenta la retirada de EE.UU. de esa agencia de la ONU

"Estados Unidos es un gran socio de la OMS, un importante contribuyente", afirmó Abdourahmane, en una rueda de prensa telemática.

Cuando Estados Unidos se unió a la OMS, "se reservó el derecho a retirarse con un preaviso de un año, siempre que cumpliera con sus obligaciones financieras con la organización durante el año en curso", explicó el doctor.

"Lamentablemente, la pérdida de esa financiación causó una importante interrupción en los servicios que se prestan a los países, lo que pone en peligro el progreso logrado hasta la fecha y puede comprometer la ampliación de intervenciones que han demostrado ser eficaces", subrayó el responsable de la OMS.

Por eso -prosiguió-, "hemos estado trabajando con los Estados miembros para apoyarlos en la adaptación a esta nueva situación, analizando sus planes de trabajo y asegurándonos de que las intervenciones críticas se prioricen".

Pese al revés de la salida de EE.UU., el doctor considera esa decisión como "una oportunidad para rediseñar la organización", que ya ha aplicado "medidas de eficiencia para revisar nuestros gastos".

EE.UU. hizo oficial este jueves su salida de la OMS, según informó el Departamento de Salud, una decisión que parte de una orden ejecutiva firmada por el presidente, Donald Trump, en 2025 y que preocupa por sus implicaciones para la salud global o por las cuotas millonarias que Washington debe a la organización.

El día de su retorno al poder, el 20 de enero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva con un aviso formal para retirarse de la agencia.

Cuando la OMS se fundó en 1948, EE.UU. se unió al organismo mediante una resolución conjunta del Congreso en la que se estipuló que al país norteamericano se le reservaba, a diferencia de los demás países miembros, el derecho a retirarse de la agencia.

La Administración Trump ha insistido en varias ocasiones en que no tiene intención de abonar sus cuotas correspondientes al periodo 2024-2025, que se estima que ascienden a entre 260 y 280 millones de dólares.