La OIM y el BCIE sellan alianza para reforzar la cooperación migratoria en Centroamérica

El documento, con una vigencia de tres años prorrogables, fue suscrito por la directora regional de la OIM para Latinoamérica y el Caribe, Maria Moita, y la presidenta ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez.

El acuerdo establece un marco de colaboración técnica y financiera para la ejecución de proyectos conjuntos en áreas como la reintegración sostenible, la migración laboral, la lucha contra la trata de personas, acceso a servicios básicos, cohesión social y la mitigación del impacto del cambio climático en los flujos migratorios, indicó la OIM en un comunicado.

"Este acuerdo refleja nuestra visión compartida de que la migración, cuando se gestiona adecuadamente, puede ser un motor de desarrollo sostenible e inclusión", subrayó Moita.

Señaló que "unir esfuerzos" con el BCIE permitirá fortalecer la capacidad conjunta para diseñar "soluciones basadas en evidencia y centradas en las personas migrantes y las comunidades".

La alianza entre la OIM y el BCIE promoverá el intercambio de conocimientos, el fortalecimiento de capacidades y la coordinación de acciones dirigidas a apoyar a personas migrantes y comunidades vulnerables, según la nota.

Por su parte, la presidenta del BCIE dijo que la cooperación con la OIM reafirma el compromiso de la entidad bancaria con el desarrollo social, económico y ambiental de sus países miembros.

"Hoy damos un paso decisivo al formalizar nuestra alianza con el propósito de acelerar la formulación de un programa migratorio que aborde las causas estructurales de la migración y promueva soluciones sostenibles e inclusivas", enfatizó.

Tras la firma del memorándum, ambas instituciones anunciaron el inicio de la planificación de actividades prioritarias y la puesta en marcha de mecanismos de seguimiento para garantizar el "impacto efectivo" de la cooperación en la región.

El BCIE, fundado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, tiene su sede principal en Tegucigalpa.

Además de los cinco miembros fundadores, tiene tres miembros no fundadores: Belice, Panamá y República Dominicana. Se suman como socios extrarregionales Argentina, Colombia, Corea del Sur, Cuba, España, México y Taiwán.