La región española de Cataluña restablece las cercanías ferroviarias tras un accidente

En los vestíbulos, todas las máquinas expendedoras de billetes están operativas, abrieron las ventanillas de venta e información y en las pantallas puede leerse: "Desde el inicio del servicio de hoy se restablece el servicio de Rodalies de Catalunya" (Cercanías de Cataluña).

También vuelven a ofrecer información las pantallas de los trenes regionales que llegan o salen de Sants, en la ciudad de Barcelona.

Además de la menor afluencia de usuarios, la presencia de un gran número de agentes de información ante las pantallas y en los tornos de acceso a los andenes evidencia que no se trata de una jornada más.

El gobierno regional ha decidido mantener este refuerzo del servicio, que estos dos días pasados ayudó a los pasajeros sin tren a buscar alternativas de transporte para llegar al trabajo, a los centros de estudios y sanitarios, comerciales o a otros destinos.

También mantendrá hasta el próximo miércoles los refuerzos de autobuses interurbanos y de los ferrocarriles que gestionan directamente las autoridades catalanas.

El servicio de cercanías quedó interrumpido durante dos días a causa de un accidente en Gelida (Barcelona), que causó un muerto (un maquinista en prácticas) y cerca de 40 heridos al chocar un tren contra un muro de contención que cayó a la vía a causa de un temporal.

En otro siniestro ferroviario, un grave accidente ocurrido el domingo en una línea de alta velocidad en Adamuz (Córdoba), murieron 45 personas, mientras continúan las investigaciones sobre la causa, que podría estar en la vía. El tráfico de trenes está interrumpido hasta nuevo aviso.

Igualmente hoy quedó restablecida la circulación de una línea de cercanías de Asturias (norte), aunque a un velocidad inferior a la habitual, después de retirarse el hormigón que el jueves se desprendió en un túnel, informaron las empresas públicas ferroviarias.

El desprendimiento causó pequeños daños en la carrocería de un tren, sin que se produjeran heridos.

Al margen, la acumulación de agua en la vía y la caída de un muro de contención han obligado a suspender el tráfico ferroviario en la línea convencional entre las localidades de Montoro y Villa del Río (Córdoba) debido a las intensas lluvias.