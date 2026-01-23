La UE condena la violencia y amenazas antes y después de las elecciones en Uganda

En un comunicado, la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) señaló que la UE "toma nota" del resultado anunciado por las autoridades electorales de Uganda, según las cuales fue reelegido el presidente Yoweri Museveni.

"Lamentamos la violencia y amenazas antes y después de las elecciones, especialmente contra el líder de la oposición Robert Kyagulanyi (Bobi Wine), y urgimos a todas las partes a mostrar contención y a que las autoridades garanticen la seguridad de todos los actores políticos", señaló.

La UE comparte la preocupación por los arrestos arbitrarios previos a las elecciones y por los cortes de la conexión a internet con el informe preliminar de la misión de observación electoral conjunta de la Unión Africana (UA), el Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA) y la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD).

La portavoz añadió que la Unión Europea valora su asociación con Uganda y confía en seguir un diálogo "basado en intereses comunes y respeto mutuo" con su gobierno, sociedad civil y sector privado.

