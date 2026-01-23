La UE prevé impulsar más sanciones contra Rusia e Irán la próxima semana

La UE espera sacar adelante nuevas medidas restrictivas contra Rusia mientras continúa la preparación, en paralelo, del vigésimo paquete de sanciones contra Moscú desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania, con idea de que esté listo en febrero, cuando se cumplan ya cuatro años de guerra.

“La próxima semana se impondrán sanciones contra Rusia, al tiempo que trabajamos simultáneamente y en paralelo en un ambicioso paquete de medidas para el mes que viene contra Rusia”, explicaron fuentes comunitarias.

El paquete incluirá más medidas destinadas a golpear la economía rusa con disposiciones contra la llamada flota fantasma, que ayuda a que Moscú esquive las restricciones a su petróleo, y contra otros actores económicos, apuntaron.

La guerra en Ucrania será uno de los puntos fuertes de la agenda del Consejo del jueves, al que se conectará por videoconferencia el ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga.

La reunión de los ministros tendrá lugar días después del encuentro a tres bandas con representantes de Ucrania, Rusia y Estados Unidos de este fin de semana.

Fuentes comunitarias indicaron que resulta “imposible predecir” el resultado.

Pusieron de relieve “la frustración” expresada por la alta representante comunitaria, Kaja Kallas, y diferentes Estados miembros, ante el hecho de que, a pesar de todos los esfuerzos europeos y estadounidenses “Rusia, simplemente, no esté colaborando” y continúe con su ofensiva militar.

Los ministros comunitarios también abordarán el jueves Oriente Medio y, más en concreto, la situación en Gaza, Siria e Irán, y en ese punto esperan aprobar más sanciones contra responsables de la represión en ese país.

"No hay pérdida de impulso en lo que respecta a las sanciones contra los responsables de la represión en Irán. Por lo tanto, se tomarán decisiones importantes”, anunciaron las fuentes europeas, que no quisieron dar más detalles para no prevenir a “aquellos que podrían verse afectados”.

En cualquier caso, las fuentes precisaron que aún no hay la unanimidad necesaria para poner a la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas de la UE, pese a la petición de numerosos Estados miembros.

Recordaron que la Guardia Revolucionaria ya está penalizada en otros marcos de sanciones de la UE, y se espera que el próximo jueves los ministros “adopten sanciones muy sustantivas” a causa de la represión en el país persa.

Otro punto de debate en el consejo será la situación en la región de los Grandes Lagos, mientras que el almuerzo de trabajo estará dedicado a un intercambio con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Fuentes comunitarias destacaron la importancia de que se haya invitado a un representante de las Naciones Unidas, “dadas las amenazas al multilateralismo que observamos y que nos preocupan mucho”.

Al término de la reunión de los ministros de Exteriores, tendrá lugar un Consejo de Asociación con Marruecos.