Llegan a Seúl 73 surcoreanos detenidos en Camboya por estafas en internet

Los detenidos han sido acusados por el Gobierno del país asiático de estafar un total de 48.600 millones de wones (unos 28 millones de euros) a 869 víctimas surcoreanas.

Se trata de la mayor repatriación masiva de sospechosos surcoreanos desde un solo país, y llega tres meses después de una repatriación similar de 64 personas desde Camboya que coincidió con un escándalo nacional por los grupos criminales que atraen a surcoreanos al país con ofertas falsas y les obligan a trabajar en centros de estafas.

Entre los sospechosos repatriados este viernes se encuentra uno acusado de huir a Camboya desde Corea del Sur después de cometer crímenes sexuales contra un menor de edad, y otro que presuntamente mantuvo como rehén a una persona en el país para extorsionar dinero a su familia, detalla Yonhap.

La mayoría de los detenidos están acusados de participar en estafas románticas y otros tipos de fraude por internet.

Junto a los 73 sospechosos, las autoridades surcoreanas, en una operación conjunta con las fuerzas de seguridad de Camboya, rescataron a varios hombres de unos 20 años de edad que habían sido retenidos y torturados en varios centros criminales del país, asegura la agencia, sin dar más detalles.

Hace dos semanas, las autoridades surcoreanas y tailandesas lograron arrestar en Tailandia a un sospechoso clave en el caso de la muerte de un estudiante surcoreano en Camboya a mediados del año pasado, que generó fuertes protestas contra los centros de estafas digitales del Sudeste Asiático.

El detenido, un hombre chino de 42 años, es sospechoso de dirigir la red de estafas que atrajo al estudiante con una oferta de trabajo falsa a Camboya, donde fue presuntamente secuestrado y torturado.

El caso provocó una fuerte conmoción en Corea del Sur y llevó a las autoridades surcoreanas a poner en marcha una campaña para denunciar y combatir la creciente crisis de trata de personas vinculada a las redes criminales dedicadas a las ciberestafas en países como Camboya o Birmania.