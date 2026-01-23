Los ingresos del principal aeropuerto de Panamá crecen un 7 % en el 2025

Este incremento del 7 % fue impulsado por el aumento del volumen de pasajeros, la recuperación sostenida de la actividad comercial y la consolidación del negocio de carga área como uno de los pilares del modelo económico del aeropuerto, indicó Blanco, según un comunicado oficial.

Para este 2026, la administración de Tocumen "estima que podría alcanzarse los 22,6 millones de pasajeros" movilizados, e ingresos de "entre 334 millones y 356 millones" de dólares, agregó la misiva oficial.

Según los datos oficiales, Tocumen movilizó en el 2025 un 20.981.855 pasajeros, "la cifra anual más alta en su historia" y 8,8 % superior al registro de 2024.

"El sector de carga aérea alcanzó otro hito histórico. Durante 2025 se movilizaron 248.455 toneladas métricas, un crecimiento del 15 % respecto al año anterior (31.801 toneladas adicionales), reafirmando a Tocumen como un nodo logístico clave en la región". indicó la administración de la terminal aérea.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy