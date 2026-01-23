Los peruanos Zambrano y Trauco niegan abuso sexual y colaborarán en investigaciones

Este jueves, el noticiero argentino 'Otra mañana' reveló que una mujer denunció a Zambrano, Trauco y Sergio Peña, tres jugadores del club blanquiazul y habituales en las convocatorias de la selección peruana, por una agresión sexual presuntamente ocurrida en Montevideo, durante la estancia de pretemporada realizada por el club en Uruguay.

"Considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer (...) La difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional", expresó Zambrano en un comunicado compartido en sus redes sociales.

El exfutbolista de Boca Juniors negó rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en su contra y señaló que confía en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente.

Añadió que decidió mantener reserva hasta este momento porque priorizó el conocimiento formal del contenido de la denuncia y dijo que queda "a entera disposición de las autoridades competentes para prestar colaboración que sea requerida".

"Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho", apuntó.

Del mismo modo, Trauco, exjugador del Flamengo, indicó que se encuentra tranquilo respecto de lo sucedido y agregó que confía plenamente en que la Justicia permitirá esclarecer los hechos con objetividad y conforme a derecho.

"Se han difundido diversas versiones que han generado una exposición mediática desproporcionada, provocando un profundo dolor tanto a mí como a mis familiares, a mi entorno personal y profesional", señaló Trauco.

Igual que su compañero, rechazó de forma categórica cualquier imputación delictiva que se pretenda atribuirle, así como "cualquiera de los relatos trascendidos" y expresó que tiene confianza en que las diligencias correspondientes aclaren los hechos de manera objetiva.

"Hasta el momento, se ha generado confusión y un daño injusto no solo hacia mi personas, sino también hacia todas las personas involucradas y nuestros seres queridos", indicó Trauco.

Este jueves, Peña ya emitió un comunicado en el que negó "tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia" y expresó su total respeto y empatía hacia la persona denunciante.

Esta denuncia ha causado un cisma en el conjunto limeño que dirige el argentino Pablo Guede, en vísperas de recibir en la capital peruana al Inter Miami de Lionel Messi para un partido amistoso este sábado.