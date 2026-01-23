Lula baraja un posible encuentro con Kast al margen del foro económico de Panamá

Lula es uno de los mandatarios que ha confirmado su asistencia al evento y "es natural" que aproveche para entrevistarse con otros líderes, indicó la secretaria de América Latina y Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, en una rueda de prensa en Brasilia.

"Estamos ya conversando con el presidente electo de Chile, (José Antonio) Kast. Mantenemos el diálogo con absolutamente todos los presidentes de la región y nuestras relaciones no dependen del ciclo político", remarcó.

La diplomática mencionó además la posibilidad de otros encuentros bilaterales con los gobernantes de Bolivia, Rodrigo Paz; y de Ecuador, Daniel Noboa, aunque no confirmó ninguno de ellos.

Al igual que Lula, Paz, Noboa y Kast también participarán en la segunda edición del foro económico latinoamericano, que se presenta como un complemento a la cita de Davos, en Suiza, y está organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Padovan destacó así que, en el ámbito bilateral, Brasil tiene relaciones "intensas y profundas" con todos los países de la región, independientemente del signo político de sus gobiernos.

En este sentido, señaló que no ve con preocupación que varios países de la región hayan dado un giro reciente a la derecha, como en los casos de Bolivia y Chile, porque las relaciones diplomáticas y económicas son "mayores que el momento político".

"Hablamos con absolutamente todos", insistió.

No obstante, admitió que esas diferencias ideológicas sí generan ciertas dificultades en el ámbito de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), especialmente a la hora de emitir una declaración conjunta sobre un determinado asunto.

Frente a esto, Padovan defendió la cooperación regional, sobre todo en áreas como el combate al crimen organizado.

Lula participará el próximo miércoles en la apertura del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, en el marco de su visita a Panamá, donde se reunirá con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, a fin de estrechar los lazos entre ambos países.