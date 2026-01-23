Meloni defiende junto a Merz cooperar con Trump con actitud "pragmática y no instintiva"

"Nuestra voluntad de cooperación con Estados Unidos sigue siendo firme. Diría que Italia y Alemania, naciones que en Europa mantienen con EE.UU históricamente relaciones privilegiadas (...), pueden ayudar en esta relación", dijo en una rueda de prensa con Merz.

En este sentido, ante las últimas desavenencias entre los aliados europeos y Trump, la mandataria italiana recomendó "trabajar juntos" con "una actitud pragmática y no instintiva".

La ultraderechista Meloni, reconocida aliada de Trump en Europa, aseguró que "el debate principal" en el Viejo Continente debe ser avanzar en la autosuficiencia.

"El debate principal en Europa no debe ser qué esperamos que hagan los demás por nosotros. Nuestro principal debate debe ser qué podemos hacer por nosotros mismos", alegó.

La cumbre bilateral entre Meloni y el conservador Merz en Roma se produce en medio de las desavenencias entre los aliados europeos y Trump a cuenta de sus pretensiones sobre Groenlandia, las inversiones en defensa en el marco de la OTAN, por el pulso arancelario o a cuenta de la guerra de Ucrania, entre otras cuestiones.

En este sentido, el canciller alemán defendió la "soberanía y la integridad territorial" de Dinamarca y Groenlandia y tendió la mano a las negociaciones.

"Queremos sostener los coloquios entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos. Esto será necesario y será posible solo con un acuerdo. Durante el Consejo Europeo de ayer hemos decidido que es importante actuar con firmeza. Tenemos una brújula muy clara: en una nueva era de las grandes potencias Europa debe ser soberana y sólida", declaró.

La declaración conjunta de esta cumbre italo-germana expresa la voluntad compartida de "fortalecer" el pilar europeo de la OTAN para disuadir la "amenaza directa" de Rusia a la Unión Europea.