Meloni y Merz se comprometen a reforzar el pilar europeo de la OTAN por la "amenaza" rusa

"Creemos firmemente que el fortalecimiento del pilar europeo en la OTAN y el refuerzo de nuestra disuasión y defensa son necesarios, no solo debido a la amenaza directa que Rusia representa para la seguridad euroatlántica", se lee en el Protocolo de Plan de Acción para una Estrategia Bilateral acordado en una cumbre en Roma.

Meloni y Merz creen que "la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania constituye una clara violación del derecho internacional" y "amenaza a la Unión Europea como tal".

"La agresión rusa contra pueblos vecinos pacíficos debe ser disuadida a largo plazo. Hasta que se logre una paz justa, por lo tanto, hacemos un llamamiento a seguir proporcionando y seguiremos proporcionando un apoyo firme y decidido a Ucrania", afirman.

Roma y Berlín se han comprometido a reforzar su diálogo "periódico en todos los niveles" y coordinarse en modo "más estrecho en políticas clave" dada la guerra en Ucrania y otros "desafíos actuales a los valores, la seguridad y los intereses europeos".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Nuestro objetivo general es proteger la paz y la estabilidad en Europa y mantener la arquitectura de seguridad euroatlántica. Nuestra asociación no es de carácter exclusivo, sino que pretende incluir a otros Aliados y socios afines siempre que sea posible y de relevancia estratégica", afirman.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, Meloni y Merz comparten la "visión de que Europa debe asumir una mayor responsabilidad por su propia seguridad dentro de la OTAN".

Una declaración que se produce en medio de las exigencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que los aliados europeos aumenten sus inversiones en defensa y seguridad.

La cumbre bilateral, celebrada este viernes en la Villa Doria Pamphilj de Roma, ha servido para la firma una decena de acuerdos en materia de seguridad, energía, manufactura, inmigración o industria entre los Gobiernos de Italia y de Alemania.

Meloni y Merz, ambos conservadores, han firmado un protocolo sobre un Plan de Acción italo-alemán para "la cooperación estratégica bilateral en el marco de la Unión Europea" y otro para una colaboración "reforzada" en seguridad, defensa y resiliencia.