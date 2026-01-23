México llama a revisión más de 2.000 vehículos de Honda por fallo en el pedal de freno

En un comunicado, el organismo, dedicado a la defensa de los consumidores mexicanos, precisó que estas miles de unidades corren el riesgo de que “el pivote en el mecanismo del pedal de freno se encuentre fuera de su posición”, por lo que “las luces de freno traseras” podrían encenderse de forma continua e incluso alertó que “la función de frenado” puede “verse reducida”.

También advirtió que los modelos afectados son los automóviles Honda, modelo Pilot, año 2023-2025; Acura, modelo MDX, año 2024-2025, y Acura, modelo TLX, año 2024-2025.

Según informó, el proveedor en estos modelos defectuosos inspeccionará el perno del pivote, por lo que contactará vía correo electrónico o de manera telefónica con las personas afectadas.

La Profeco subrayó que la automotriz solicitará a los dueños de las unidades acudir al distribuidor más cercano a su domicilio y expresó que esta campaña de prevención se mantendrá de manera indefinida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De igual manera, la institución divulgó el comunicado compartido por Honda en el que se alerta de este desperfecto, y ofreció el número 800 368 8500 para quienes hayan realizado cambio de propietario.