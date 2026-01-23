Muchos residentes del campo sirio de Al Hol huyeron en medio del caos, dice su directora

"No sabemos cuántos escaparon. Según las imágenes, vídeos e información que recibimos, los que escaparon fueron de la sección general del campo, nadie puede salir del anexo de los extranjeros", dijo la responsable en una entrevista este viernes con la organización Centro de Información de Rojava (RIC, en inglés).

Alrededor de 23.000 personas residen en el interior del campamento, la gran mayoría de ellos mujeres y niños tanto sirios como extranjeros de nacionalidades distintas a la iraquí, ya que la mayoría de estos últimos fueron ya repatriados a Irak, de acuerdo con Hanna.

En las instalaciones hay unos 8.500 extranjeros procedentes de más de 60 países diferentes, sin contar a sirios ni iraquíes, según datos de la ONU.

La directora de Al Hol explicó al RIC que el caos estalló después de que tribus de la localidad de Al Hol se levantaran contra la Policía kurda, por lo que parte de las fuerzas asignadas al campamento acudieron en su ayuda, provocando que los residentes del campo se amotinaran aprovechando la ocasión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hay 23.000 residentes en el campo, si mil personas trabajan juntas a una, no se las puede oponer. Y si las Fuerzas de Siria Democrática (FSD) hubiesen abierto fuego contra ellas, esto hubiera por supuesto creado una catástrofe", sentenció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sus oficinas y las de al menos dos ONG fueron saqueadas e incendiadas en medio del caos, que estalló en pleno proceso de entrega de las zonas en manos de los kurdosirios a las tropas gubernamentales sirias como parte de un frágil acuerdo, salpicado de enfrentamientos entre las partes.

La situación en Al Hol derivó en la salida de las FSD, lo que dejó el campo sin vigilancia hasta la posterior llegada de las fuerzas de Damasco, haciendo que algunos residentes aprovecharan el lapso para escapar.

"Ya habíamos repatriado a los iraquíes de allí y esas secciones estaban vacías, ahora los sirios y extranjeros se han expandido por todo el campo. Está por ver cómo van a hacer que vuelva el orden, cómo van a volver ahí las ONG y si van a ser aceptadas", alertó Hanna.