Nintendo se disparan un 5,88 % en bolsa a la media sesión por datos de ventas de Switch 2

Nintendo fue una de las empresas más negociadas en el parqué tokiota y, a mitad de sesión, sus acciones subían un 5,88 % y llegaron a intercambiarse puntualmente a 10.640 yenes (unos 57,14 euros) el título, antes de moderar su subida.

El alza bursátil de la empresa con sede en Kioto, en el oeste del archipiélago, se produce después de que un informe de la consultora Circana, citado por Bloomberg, afirmara que la Switch 2 cerró diciembre y todo el año 2025 como el hardware de videojuegos más vendido en EE. UU.

Según la firma, se vendieron unas 4,4 millones de Switch 2 en EE.UU. en los siete meses que han pasado desde su lanzamiento en junio, instalando a la consola como la plataforma de hardware de videojuegos líder en los EE.UU.

El alza bursátil de la empresa con sede en Kioto, en el oeste japonés, llega tras una caída prolongada de sus acciones ante los poco prometedores datos de ventas en Japón el mes pasado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su crecimiento de hoy, además, contrasta con la jornada mixta en el parqué tokiota. El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subió a penas un 0,32 % hasta ubicarse en los 53.870,35 enteros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nintendo dio cuenta el pasado noviembre, al presentar el informe financiero de su primer semestre fiscal (abril-septiembre), de un incremento del 83,1 % interanual en su beneficio neto y del 110,1 % en su facturación, impulsado por las fuertes ventas de su nueva consola, Switch 2.

La firma nipona, que publicó sus resultados poco después del cierre de la sesión bursátil del martes, también mejoró sustancialmente sus previsiones para la totalidad del ejercicio, que concluirá el 31 de marzo de 2026.

La empresa nipona mejoró un 16,7 % su previsión de beneficio neto para el ejercicio, que espera que ascienda a 350.000 millones de yenes (unos 2.280 millones de dólares), lo que marcaría un incremento del 25,5 % interanual, y prevé que su facturación por ventas se incremente un 93,1 % a tenor del buen rendimiento que está teniendo la nueva plataforma.