Noruega condena la demolición de la sede de UNRWA en Jerusalén Este

"Estas acciones violan las obligaciones de Israel bajo el derecho internacional", indicó el jefe de la diplomacia de Noruega en unas declaraciones recogidas por la agencia noruega 'NTB', en las que señaló que la demolición constituye un "ataque al sistema multilateral" y plantea un "peligroso precedente".

"Insto a Israel a que respete el mandato de la UNRWA, que fue renovado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre, y permita a la organización operar y prestar servicios a la población palestina", afirmó Eide.

Noruega se une así a la lista de países, incluidas naciones como España o Alemania, y organizaciones internacionales como la Unión Europea (UE) que han denunciado esa decisión de las autoridades israelíes.

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió el martes a Israel que cese "inmediatamente" la demolición de la sede de la UNRWA en Jerusalén y le instó a que "devuelva y restaure el complejo".

Excavadoras israelíes comenzaron a demoler el martes el complejo después de que Israel vetase la actividad de la agencia para los palestinos en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles.

Las autoridades israelíes vinculan a las actividades de la UNRWA con la de grupos terroristas palestinos como Hamás.

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) señaló que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización.