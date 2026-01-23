Nueva Jersey declara estado de emergencia y restricciones en carreteras por tormenta

"Quiero dejar claro que esta no es una tormenta común y corriente", dijo Sherrill, quien recordó que Nueva Jersey no afronta una tormenta similar desde hace una década y puede dejar en algunas zonas hasta 18 pulgadas de nieve (45,7 cm).

El estado de emergencia entra en vigor en los 21 condados del territorio a las cinco de la tarde del sábado, hora local.

Sherrill, en su cuarto día como gobernadora, también anunció en conferencia de prensa junto a otros funcionarios de su nueva administración restricciones a la circulación de vehículos comerciales en las carreteras interestatales.

El vecino estado de Nueva York también anunció hoy el estado de emergencia y ya suman al menos 15 jurisdicciones que han dado ese paso antes de la tormenta, lo que les permite agilizar la movilización de recursos y prepararse para el fenómeno invernal.

"La acumulación significativa de nieve y hielo, junto con condiciones de congelación, pueden crear situaciones resbaladizas y peligrosas en las carreteras afectadas, particularmente durante los períodos de precipitación más intensa", advierte la orden ejecutiva de Sherrill, que instó a los residentes del estado a permanecer en sus hogares.

Cerca de 230 millones de personas en casi 50 estados se verán expuestas a los efectos del temporal, que se formó en las Montañas Rocosas y avanza por el sur y el medio oeste del país; se prevé que alcance la costa este entre el sábado y el domingo y amenazado con causar caída del tendido eléctrico así como de árboles, cancelaciones y retrasos de vuelos, carreteras peligrosas y cierre de escuelas.