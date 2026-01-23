Nuevos apagones de emergencia en varias regiones de Ucrania por los ataques rusos

Según la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó contra territorio ucraniano desde la pasada noche cien drones de los que 76 fueron neutralizados y 19 impactaron en doce lugares no especificados en el parte de este componente del Ejército.

Varios drones seguían sobrevolando el espacio aéreo ucraniano cuando se emitió el parte.

Los problemas por los últimos ataques rusos a la energía continúan también en la capital del país, Kiev.

Según el alcalde de la capital, Vitali Klichkó, cerca de dos mil edificios de viviendas siguen sin haber recuperado la calefacción tras el bombardeo masivo que sufrió la ciudad a principios de esta semana.

Las temperaturas bajarán este viernes en Kiev hasta los nueve grados negativos.

La semana pasada se registraron temperaturas inferiores a los -15 grados centígrados y los termómetros se espera que sigan subiendo en los próximos días.