ONG venezolana pide derogar estado de excepción para avanzar en proceso de reconciliación

"Este decreto debe ser derogado si realmente se tiene la voluntad de avanzar en un proceso genuino de reconciliación que conduzca a la redemocratización del país, al respeto de la Constitución nacional y a la reconstrucción de la institucionalidad", señaló Provea en un comunicado publicado en su página web.

La organización explicó que el decreto de estado de conmoción exterior brinda a los "agentes de la fuerza pública y los funcionarios estatales y/o paraestatales, un marco inconstitucional para profundizar la represión y la persecución por razones políticas".

Además, dijo que los derechos civiles y políticos, como los derechos a la reunión y manifestación pacíficas, asociación, libre expresión e información y la libertad sindical, entre otros, "continúan suprimidos o severamente restringidos", pese a, sostuvo, "las renovadas promesas oficiales".

"La democracia no es una idea abstracta, es un ideal que se materializa en la realización diaria del ser humano, en el respeto a su dignidad, en el cumplimiento de las obligaciones de quienes tienen a su cargo hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de la gente", señaló Provea, que recordó que hace 68 años fue derrocado Marcos Pérez Jiménez, lo que dio paso a un proceso de democratización en Venezuela.

A su juicio, el "largo periodo de represión a las libertades ciudadanas e incumplimiento de las obligaciones estatales respecto a los derechos sociales", ha ocasionado la "mayor crisis institucional" de la historia moderna del país suramericano y los "más altos niveles de empobrecimiento y desigualdad de los últimos 80 años".

"Pese a todo ello, el proyecto republicano y de profunda vocación democrática persiste y vive actualmente su hora más significativa en la firme determinación ciudadana que ilumina el presente y no admite errores u omisiones que prolonguen el llanto y el dolor de una nación que ha tenido claro su destino y así lo hemos consagrado en nuestra Constitución", subrayó.

Venezuela declaró el pasado 3 de enero un inédito estado de conmoción exterior que otorga medidas especiales al Estado y, según se informó en ese momento, tiene como objetivo "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

El decreto de estado de conmoción está fechado el mismo día de los ataques estadounidenses en Venezuela, durante los cuales se produjo la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen encarcelados en Estados Unidos.