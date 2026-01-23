Parlamento de Venezuela nombra nuevo grupo de trabajo para relaciones con pares españoles

Según la AN, estos grupos, establecidos para el período legislativo 2026-2031, instalado el pasado 5 de enero, tienen como objetivo "continuar profundizando el intercambio legislativo y promover una agenda solidaria entre las naciones".

La AN agregó que tiene previsto instalar el lunes y martes los grupos de amistad con más de una docena de países, entre ellos los aliados China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Nicaragua y Cuba, así como los vecinos Brasil y Colombia.

El grupo referente a España estará encabezado por la diputada chavista Desirée Santos Amaral y por el legislador opositor Stalin González como su vicepresidente, según una nota de prensa del Parlamento unicameral.

También se estableció un grupo de amistad para Portugal, que presidirá el diputado Orlando Camacho junto con el excandidato presidencial Henri Falcón, así como otras sendas comisiones para el intercambio legislativo con Serbia y Turquía.

Además, la AN instaló un "grupo de amistad parlamentaria" con la Unión Europea, del que estará a cargo el diputado chavista y excanciller Jorge Arreaza.

En Instagram, el parlamentario dijo estar seguro de que se estrecharán las relaciones "desde el respeto y la cooperación".

El pasado 9 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, su "valiente postura" al condenar el ataque de EE.UU. al país suramericano, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Ese día, Sánchez informó más temprano sobre la conversación con Rodríguez, pero también con el líder opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama la Presidencia venezolana, para trasladarles el apoyo de España a una "transición pacífica, dialogada y democrática, liderada por los propios" ciudadanos del país suramericano.