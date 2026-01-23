Policía de Ecuador incauta una tonelada de droga en Guayaquil y detiene a tres personas

Así lo confirmó el cuerpo policial en un comunicado este viernes, en el que explicó que el vehículo circulaba por un callejón de la ciudad y transportaba veintidós sacos de sustancias ilícitas.

Fue entonces cuando los agentes comenzaron la persecución, que se saldó con tres personas detenidas y el decomiso de un fusil, un vehículo, veintinueve cartuchos y los veintidós sacos repletos de droga.

Los arrestados, según el comunicado policial, fueron puestos a órdenes de la autoridad competente para continuar con el trámite legal y pertinente.

Este operativo forma parte de la Estrategia Operacional 3D, la nueva línea de acción de los cuerpos de seguridad ecuatorianos que integra de forma coordinada los subsistemas preventivo, investigativo e inteligencia.

Ecuador se ha convertido en los últimos años en un punto clave del tráfico mundial de cocaína, al aprovechar las mafias del narcotráfico la economía dolarizada y sus puertos en la costa del Pacífico, como los de Guayaquil, para enviar grandes cantidades de esta droga, producida principalmente en Colombia, a Europa y Norteamérica, camuflada en exportaciones de otros productos.

Frente a esto, el Gobierno ha militarizado los puertos como parte de los estados de excepción que ha decretado Noboa para combatir a las bandas criminales, lo que ha llevado a catalogar a Ecuador bajo "conflicto armado interno" y declarar a estos grupos delincuenciales como "terroristas", sin que las cifras de violencia se hayan reducido hasta ahora.