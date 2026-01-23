Presidente de Ecuador se reunirá en Bélgica con el rey Felipe y primer ministro De Wever

Tras participar esta semana en el Foro de Davos, en Suiza, el mandatario ecuatoriano se trasladó a Bruselas para culminar este viaje en territorio europeo antes de regresar a Ecuador.

De acuerdo a la agenda proporcionada por la Presidencia ecuatoriana, Noboa comenzará sus actividades en Bélgica con una reunión con empresarios y posteriormente se encontrará con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.

Seguidamente, el mandatario de Ecuador visitará a De Wever y al monarca Felipe, para culminar la jornada con una reunión con David De Rotshchild, presidente del Grupo Rotshchild.

El sábado, Noboa se desplazará a Brujas para tener una reunión con su alcalde, Dirk De Fauw, y firmar en el libro dorado de visitas de la ciudad.

La oficina del presidente no ha anticipado qué asuntos se tratarán en las reuniones con las autoridades belgas, cuyo país es uno de los más afectados por las mafias del narcotráfico que desde Ecuador envían grandes cantidades de cocaína a Europa, camuflada en la carga de buques que llegan a puertos como el de Amberes.

Noboa ha sido criticado en Ecuador por haber pasado gran parte del tiempo en viajes internacionales desde que en noviembre pasado perdió el referéndum en el que se jugó la carta de instalar una Asamblea Constituyente para reemplazar la actual constitución, heredada del correísmo.

Si bien todavía no está confirmada por la Presidencia ecuatoriana, Noboa figura como participante Foro Económico Internacional del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), a celebrarse en Panamá los días 29 y 29 de enero; y en la Cumbre Mundial de Gobierno (WGS, por sus siglas en inglés), a realizar entre el 3 y 5 de febrero en Dubái.