Presidente de Perú dice que no le preocupa nueva marcha de la Generación Z

Durante un recorrido por la ciudad para verificar las últimas medidas de seguridad ciudadana, Jerí respondió a la prensa que los manifestantes son "libres de expresarse en lo que consideren pertinente. No me preocupa. Es parte de la libertad de expresión de la población".

"Siempre se ha respetado ello, en todo momento, y es parte de lo que ellos quieren manifestar", añadió el mandatario sobre la convocatoria en redes sociales de la marcha para protestar contra la corrupción, impunidad y violencia en el país.

La convocatoria a la marcha anuncia un recibimiento de manifestantes provenientes de otras regiones del país y un encuentro nacional en Lima para protestar contra el "abandono del pueblo, olvido de las regiones y muertes que siguen sin justicia", en referencia a los 49 manifestantes fallecidos en las protestas contra el gobierno de la destituida presidenta Dina Boluarte (2022-2025).

Jerí señaló que, ante la movilización, tendrá que, como Estado y Gobierno, "saber manejar la situación de la mejor manera, que las personas se puedan expresar libremente, teniendo siempre el control", además de la precaución de que "todo salga dentro de los parámetros normales, respetando siempre las restricciones que existen".

El pasado 15 de octubre, en la manifestación más multitudinaria celebrada hasta ahora por la Generación Z, un manifestante murió al ser disparado por un policía encubierto que se encontraba infiltrado entre los participantes en la protesta y que fue descubierto.

Lima y la vecina provincia del Callao están bajo estado de emergencia para combatir el crimen organizado y por ese motivo algunos derechos constitucionales están suspendidos, como el libre tránsito y el derecho a las reuniones.