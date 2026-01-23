Putin felicita a To Lam por su reelección al frente del Partido Comunista de Vietnam

"Estimado camarada To Lam, le expreso mi más sincera felicitación por su reelección como Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam", se lee en un comunicado publicado en la web del Kremlin.

El dirigente ruso añadió que este resultado "confirma plenamente la autoridad y el reconocimiento de su contribución a la formulación de la política estatal para acelerar el desarrollo socioeconómico de Vietnam".

Según Putin, también se dirige a "proteger los intereses (de Vietnam) en el ámbito internacional".

De este modo, las autoridades rusas valoran la asociación entre ambos países, por lo que "seguirán trabajando juntos para ampliar el alcance de los lazos bilaterales en beneficio de los pueblos ruso y vietnamita, con el fin de garantizar la estabilidad y la seguridad en la región de Asia-Pacífico".

Durante el Congreso Nacional del Partido, única formación del país y que consta de cerca de 1.600 delegados, To Lam, de 68 años, fue reelegido como máximo líder.

Aunque se había especulado sobre la nominación de Lam también como presidente del país, este cambio requeriría ajustar las normativas del PCV, que no ha informado nada al respecto hasta ahora.

El PCV, que dirige el país con puño de hierro desde la reunificación de 1976, adelantó a este viernes el final de su Congreso quinquenal, que inicialmente estaba previsto el domingo, lo que fue interpretado por analistas como una señal del amplio consenso dentro del partido para renovar el mandato de To Lam.

El líder vietnamita es considerado una de las figuras más influyentes que el país ha tenido en décadas.

Vietnam, donde el sistema de partido único reprime cualquier tipo de disidencia, se ha transformado en las últimas décadas en una de las economías más dinámicas de Asia, destacado centro de fabricación regional en la producción de semiconductores y un destino de producción alternativo a China, el mayor socio comercial de Hanói.

Durante los últimos años, Rusia y Vietnam han acercado posturas y estrechados lazos socioeconómicos.

En septiembre, el concursante vietnamita Duc Phuc, se alzó como ganador en el festival internacional de música Intervisión, la alternativa rusa de valores tradicionales a Eurovisión.