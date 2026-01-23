Registran 21 nuevos casos de peste porcina africana en la región española de Cataluña

Los 21 nuevos positivos, encontrados en un radio de 6 kilómetros del primer foco, elevan a 85 el número de jabalíes detectados en la zona con esta enfermedad.
Ordeig explicó que no hay modificaciones en las medidas por tratarse de casos dentro del radio de 6 kilómetros, al tiempo que avanzó que a partir de ahora el departamento de Agricultura de Cataluña llevará a cabo una actualización semanal de los casos detectados de peste porcina africana.
También remarcó que, a propuesta del Comité de Expertos, en los próximos días se levantarán las restricciones que se habían impuesto a los ciudadanos para acceder al medio natural en un radio de 6 a 20 kilómetros del foco detectado el pasado mes de noviembre.
Así, Agricultura tiene previsto convocar a los alcaldes de la zona para plantear la propuesta de flexibilizar el acceso al medio natural y que se mantengan las restricciones en granjas y el operativo en el área de 20 kilómetros.
Los casos de peste porcina africana que aparecieron en Cerdanyola del Vallès en noviembre pasado suponen los primeros registrados de esta enfermedad en España desde 1994.