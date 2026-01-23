Registran 21 nuevos casos de peste porcina africana en la región española de Cataluña

Lleida (España), 23 ene (EFE).- Óscar Ordeig, responsable de Agricultura de Cataluña (en el noreste de España), anunció este viernes que han aparecido 21 nuevos casos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes encontrados cerca del primer foco de esta enfermedad, detectado en noviembre de 2025 en el entorno del municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).