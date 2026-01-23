Reunión a tres bandas sobre Ucrania continuará el sábado en Abu Dabi, según TASS

"Las consultas han terminado por hoy. Continuarán mañana", informó la fuente, quien añadió que "nadie ha dado un portazo".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, subrayó por su parte que el trabajo continúa y que "ahora es muy importante aplicar la fórmula consensuada en Anchorage", es decir, en la cumbre de agosto de 2025 entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y EE.UU., Donald Trump.

Se refiere a que no habrá un cese de las hostilidades hasta que se solvente el problema territorial, cuya solución consiste en que las tropas ucranianas abandonen voluntariamente el Donbás.

Al respecto, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró a la cadena NTV que "todos los problemas se han solucionado en mayor o menor medida", con la excepción del Donbás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Queda sólo uno. Parece que por el momento el asunto de los territorios siguen sin solucionarse. Es el tema del Donbás", precisó y añadió que cada bando tiene propuestas diferentes, que incluyen la desmilitarización y la conversión de la región en una "zona económica conjunta".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Putin dio el visto bueno a la celebración de negociaciones trilaterales en Abu Dabi tras reunirse en la madrugada del viernes con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hizo lo mismo tras reunirse el jueves con Trump en el marco del Foro Económico Mundial de Davos.

"Es necesario que no sólo Ucrania quiera terminar esta guerra, tener seguridad, y que también Rusia tenga esta misma aspiración", dijo Zelenski en su discurso vespertino a la nación.

Zelenski había coincidido la víspera con Witkoff al afirmar que el reparto del Donbás es el único escollo que queda por salvar para poner fin a la guerra de forma negociada.

La delegación de Rusia, que había prometido que elevaría el nivel de representación de su equipo encabezado en las anteriores tres reuniones bilaterales por un asesor presidencial, es liderada por el almirante Ígor Kostiukov, número dos del Estado Mayor y jefe de la inteligencia militar, e incluye sólo a militares, según el Kremlin.

Por lo que respecta a la ucraniana, está integrada, entre otros, por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario del partido de Zelenski, David Arajamia, y el secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov.