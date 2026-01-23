Reunión del G7 con los bálticos y nórdicos sobre la crisis de la energía en Ucrania

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, explicó en una entrevista al canal BFMTV que el objetivo de esta cita con los responsables diplomáticos -de la que no precisó si será presencial o por vídeoconferencia- tiene como objetivo "aportar respuestas al estado de urgencia energética decretado" por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Vamos a seguir apoyando a Ucrania", subrayó Barrot, que indicó que Francia anunciará que va a aportar "el equivalente" a 13 megavatios de energía mediante un centenar de generadores, y que otros países también harán otros anuncios.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia francesa justificó la operación de interceptación en aguas del Mediterráneo del Grinch, un petrolero de la llamada "flota fantasma" que utiliza Rusia para puentear las sanciones internacionales.

Barrot, que no dijo el puerto al que está siendo conducido el petrolero, con el argumento de que es la Justicia la que tiene que comunicar los elementos de la investigación, contó que esa incautación se llevó a cabo con la colaboración de "nuestros aliados".

Por otro lado, el ministro francés confirmó que Francia abrirá un consulado en Groenlandia y que él irá a esa isla del ártico "en las próximas semanas" para su instalación.

Ese consulado, afirmó, "es una forma de afirmar nuestra presencia allí".

Tras la crisis de los últimos días entre europeos y Estados Unidos por las ambiciones del presidente estadounidense, Donald Trump, para hacerse con el control de Groenlandia, Francia propone la organización de maniobras de la OTAN para reforzar la seguridad del Ártico, lo que sería una forma de implicar a unos y a otros. "La OTAN es el marco pertinente", afirmó Barrot.