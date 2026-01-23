Rumanía insiste en su relación estratégica con EEUU pese a las tensiones sobre Groenlandia

En declaraciones a la prensa rumana en Bruselas, el mandatario subrayó la necesidad del diálogo para aliviar esas fricciones entre los aliados de la Alianza Atlántica, a la que Rumanía pertenece desde 2004.

"Rumanía se solidariza con Dinamarca y Groenlandia, como exige el Tratado de la Unión Europea. Es una obligación de solidaridad entre los países de la UE", explicó Dan. Sin embargo, en términos de seguridad, "para Rumanía, Estados Unidos sigue siendo un socio estratégico esencial, por lo que actuamos en consecuencia".

Según el presidente rumano, "afortunadamente" muchos países de la Unión Europea compartieron esta opinión en la cumbre de Bruselas.

"Es cierto que ha habido turbulencias en la relación transatlántica en los últimos tiempos, pero hay razones suficientes para que continúe. Y, como he dicho en repetidas ocasiones, el diálogo es fundamental", dijo.

Dan se refería a las tensiones en torno a Groenlandia, tras el interés estratégico mostrado por Estados Unidos, lo que provocó una fuerte reacción de Dinamarca y de numerosos líderes de la UE.

En ese contexto, el mandatario reveló que Rumanía está dispuesta a participar, junto a sus aliados, en la protección de Groenlandia mediante misiones de vigilancia aérea, como ya hacen otros países europeos en territorio rumano.

"En la medida en que nos lo soliciten o estemos de acuerdo, también lo haremos. Pero nuestra prioridad sigue siendo el flanco oriental de la OTAN, donde se encuentra la amenaza inmediata", dijo Dan en referencia a Rusia.

Rumanía tiene una frontera de casi 650 kilómetros con Ucrania, y en los últimos meses han caído varios drones rusos en territorio rumano tras ataques contra puertos e instalaciones ucranianas.