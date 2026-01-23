Rusia quiere que sus ciudadanos notifiquen de su residencia en el extranjero

El ciudadano deberá informar a las autoridades rusas de la obtención de una ciudadanía extranjera o un permiso de residencia en otro país en un plazo de 60 días a partir de la recepción del documento.

Actualmente, si el ciudadano se encuentra en el extranjero, debe hacerlo dentro de los 60 días a su regreso a Rusia, y la notificación a las representaciones en el Exterior es voluntaria.

La ley exige también un preaviso de 60 días para los que solicitan la ciudadanía o permiso de residencia, independientemente de su lugar de residencia.

Su infracción conlleva responsabilidad penal, que puede llevar a una multa de 200.000 rublos (2.650 dólares) o un máximo de 400 horas de servicio comunitario.

Exteriores considera que de este modo "aumentará la eficacia de las misiones en el extranjero para garantizar los derechos, intereses y seguridad de sus ciudadanos".

El documento introduce una definición de lo que se refiere por 'ciudadano ruso que reside permanentemente fuera del país': "además de pasaporte ruso, tiene la ciudadanía o un permiso de residencia en otro país".

Y, "está registrado en un lugar de residencia en Rusia, pero el ciudadano permanece en realidad en otro país durante al menos 183 días".