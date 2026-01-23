Sanidad gazatí anuncia las primeras cirugías a corazón abierto en mas de 2 años de guerra

"El ministerio de Sanidad anuncia la finalización exitosa de tres cirugías a corazón abierto con la participación de equipos del ministerio de Sanidad, liderados por la Dra. Sahar Abu Ghali, y una delegación médica de la Fundación PalMed, encabezada por el Dr. Kifah Alwan", recoge el comunicado.

Según la nota, las intervenciones, realizadas a cabo durante los dos últimos días, son las primeras que se realizan desde la suspensión de los servicios de cardiología en la Franja durante los más de dos años desde el inicio de la ofensiva israelí el 7 de octubre de 2023.

El ministerio explicó en su mensaje que la interrupción de este tipo de intervenciones quirúrgicas se debió a la escasez de medicamentos y suministros médicos necesarios, así como a la destrucción de la infraestructura de los centros especializados en cirugía de corazón abierto del Complejo Médico Al Shifa y del Hospital Europeo de Gaza a raíz de los bombardeos israelíes.

Esta situación, añadió el comunicado, privó a cientos de pacientes de intervenciones quirúrgicas especializadas en el marco de un contexto de grave deterioro del sistema sanitario en la Franja.

Las autoridades sanitarias palestinas calificaron la reanudación de estas cirugías como un "logro médico nacional" y señalaron que forma parte de los esfuerzos para restaurar los servicios de salud especializados y avanzar en la recuperación del sistema sanitario tras los efectos de la guerra.

Según Sanidad, más de 466 gazatíes han muerto desde que el alto el fuego entró en vigor el 10 de octubre de 2025, los cuales forman parte de los más de 71.500 fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí.