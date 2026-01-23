Seis años de cárcel para un alcalde socialdemócrata turco por "vínculos con el PKK"

El entonces alcalde de Esenyurt, con casi un millón de habitantes el distrito más populoso de Estambul, fue destituido, detenido y enviado a prisión preventiva en octubre de 2024, acusado de vínculos con la guerrilla kurda de Turquía, el PKK, mientras que la alcaldía fue intervenida por el Ministerio del Interior.

La Fiscalía asegura que Özer habló numerosas veces por teléfono con personas vinculadas a la guerrilla en la última década, por lo que pidió entre 7 y 15 años de cárcel.

El acusado, afiliado desde hace una década al partido socialdemócrata CHP -el mayor de la oposición-, ha rechazado toda cercanía ideológica con el PKK, asegurando que las llamadas telefónicas en cuestión se produjeron en el marco de vínculos personales con familias de su ciudad natal, Van, en la región de mayoría kurda de Turquía, y que no se ha podido demostrar que los números pertenecían realmente a miembros del PKK.

Aún así, el tribunal condenó a Özer a seis años y tres meses de cárcel, condena recurrida por la defensa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras siga el juicio, Özer, excarcelado en noviembre pasado tras un año en prisión preventiva, seguirá en libertad provisional, si bien afronta otro juicio, este por acusaciones de corrupción, el próximo martes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La detención de Özer, un kurdo afiliado al CHP que encabezaba una estrategia de acercamiento entre este partido socialdemócrata y el DEM, la formación de la izquierda prokurda, fue denunciada por la oposición como el inicio de un amplio ataque del Gobierno, instrumentalizando la Judicatura, contra el principal partido de la oposición.

Entre enero y agosto de 2025 fueron detenidos otros 16 alcaldes del CHP, primordialmente bajo acusaciones de corrupción, entre ellos el popular regidor de Estambul, Ekrem Imamoglu, designado por su partido como futuro candidato presidencial.

La detención de Imamoglu en marzo de 2025, encarcelado por corrupción, pero también acusado de contactos con el PKK, desencadenó enormes protestas en Estambul, que se saldaron con la detención de decenas de jóvenes, la mayoría liberados en los meses siguientes.

Siete manifestantes que seguían en prisión preventiva, acusados de "insultar al presidente", Recep Tayyip Erdogan, fueron absueltos este mismo viernes por un tribunal de Estambul.