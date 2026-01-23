Silencio y cautela en la OMS tras la salida definitiva de Estados Unidos del organismo

"Este asunto está en la agenda de nuestro próximo Consejo Ejecutivo, en la primera semana de febrero", se limitó a señalar el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, en rueda de prensa, tras ser preguntado por el anuncio estadounidense de retirada.

La fuente oficial también remitió a declaraciones anteriores del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien desde 2025 ha insistido en que lamentaba la decisión de la Administración Trump y confiaba en que fuera reconsiderada "por el bien de la salud mundial".

La salida se hizo oficial este jueves mediante un comunicado del Departamento de Salud norteamericano, ya anunciada por Trump en una orden ejecutiva el 20 de enero de 2025, día de su investidura, y que fue enviada a la OMS dos días después.

La carta constituyente de la OMS no incluye una cláusula de retirada de sus miembros, aunque Estados Unidos se reservó el derecho a hacerlo ya en 1948, bajo dos condiciones: un preaviso de un año y cumplir íntegramente sus obligaciones financieras con el organismo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La nota del Departamento de Salud reiteraba las criticas de Washington contra la OMS por su mala praxis de la OMS durante la pandemia de COVID-19 y en "otras crisis sanitarias mundiales", afeándole su incapacidad para adoptar reformas y la "falta de independencia" frente a otros Estados miembros, en alusión a China.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Estas cuestiones, que se plantearon en la orden ejecutiva de hace un año, las hemos respondido con detalle a lo largo de 2025, por lo que no es necesario volver a repasarlas punto por punto", señaló este viernes Jasarevic.

Tedros tampoco ha reaccionado por ahora personalmente a la salida oficial de EEUU en su cuenta personal de X, y en lugar de ello este viernes ha publicado imágenes de su encuentro en los márgenes del Foro de Davos con el exvicepresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz Al Gore, del Partido Demócrata.