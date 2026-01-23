Supermercados españoles empiezan a notar desabastecimiento por restricciones del temporal

Desde la noche pasada, la Dirección General de Tráfico (DGT) restringe la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilos por determinados tramos de carreteras para garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de las emergencias.

Según sus datos, más de 15 vías de alta capacidad pueden verse afectadas por el temporal, además de carreteras locales y comarcales.

Según Asedas, esto ha provocado que haya cientos de camiones "embolsados" en las carreteras y las plataformas "paralizadas", lo que ha empezado a provocar el desabastecimiento en los supermercados.

En un comunicado, la patronal considera que la DGT ha establecido una medida "preventiva sin precedentes" que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas y ha generado un "grandísimo" problema para el transporte de alimentos y productos esenciales.

"Esta medida ha sido desproporcionada, precipitada y establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales", subraya.

La prioridad por el momento es "concienciar" a las autoridades para que, "en la medida de lo posible", añade, se mantengan limpias las vías que puedan verse afectadas por la nieve y se dé prioridad a la circulación segura de camiones con productos de primera necesidad.

La patronal hizo un llamamiento a la población para evitar situaciones "innecesarias" de acopio de alimentos en los hogares.