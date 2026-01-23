Tres corridas y dos novilladas abrirán la temporada 2026 en Las Ventas

El primer festejo del año tendrá lugar el domingo 22 de marzo y en él se lidiará una corrida de toros del legendario hierro de Celestino Cuadri para tres jóvenes pero, a la vez, experimentados toreros en este tipo de corridas: Pepe Moral, Damián Castaño y Gómez del Pilar.

El 29 de marzo, Domingo de Ramos, le tocará el turno a otra divisa de las consideradas 'toristas' como es la de Dolores Aguirre, que sorteará una corrida de bravos en la que harán el paseillo el español Antonio Ferrera, el mexicano Isaac Fonseca y el español Cristian Pérez, que confirmará su alternativa.

Para la otra fecha señalada de la Semana Santa, el Domingo de Resurrección, 5 de abril, están anunciados los diestros españoles Curro Díaz, Rafael Serna y el mexicano Diego San Román, con toros de la ganadería de Martín Lorca.

Para los domingos 12 y 19 de abril están programadas sendas novilladas picadas en las que se lidiarán reses salmantinas de Hermanos Sánchez Herrero y Antonio Palla, respectivamente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El día 12 harán el paseíllo Jesús Romero, que debuta en Las Ventas, Mariscal Ruiz y Pedro Andrés, que también hará su presentación en Madrid, mientras que el domingo 19 le tocará el turno a El Mella, Cid de María y Tomás Bastos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cinco festejos taurinos a los que les seguirá otro más, aún por confirmar, el domingo 26 de abril, y que servirán de prólogo al grueso de la temporada taurina en la cosderada como la primera plaza del mundo, con la miniferia de la Comunidad de Madrid (1, 2 Y 3 de mayo) y, sobre todo, San Isidro, considerado como el mundial del toreo y que discurrirá entre el 8 de mayo y el 7 de junio.

Los carteles de ambos ciclos se darán a conocer el próximo 5 de febrero en una gala que tendrá lugar en la misma plaza de Las Ventas.