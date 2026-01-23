Trinidad y Tobago registrará a todo migrante indocumentado para trabajar legalmente

Así lo informó el ministro de Seguridad Nacional trinitense, Roger Alexander, en la noche del jueves, donde explicó que el registro aplicará a todos los indocumentados sin excepción de su nacionalidad.

"Esto ya se había hecho en el 2019 bajo la pasada Administración. Sin embargo, en aquel momento solo eran para los venezolanos, a quienes se les requirió registrarse. Ahora, queremos que sean todos", afirmó.

El registro se llevará a cabo en varias dependencias gubernamentales.

Para llevar a cabo el proceso, Alexander explicó que los solicitantes tendrán que llevar algún tipo de identificación, una dirección física, y si trabaja, indicar el lugar.

El proceso arrancará de manera digital, donde los migrantes se registrarán en el portal migrantregistration.gov.tt.

Los solicitantes luego serán notificados para una entrevista en persona, y, tras la misma, recibirán una tarjeta de registro migratorio.

El costo por adulto será de aproximadamente 103 dólares, excluyendo a los menores.

Alexander explicó que el objetivo de llevar a cabo el proceso parcial digital es para mejorar la precisión de lo contabilizado y la información que reciban y así ayudar a los migrantes a poder trabajar de manera legal en el país.

"Este Gobierno tiene la intención de hacer las cosas diferente", aseguró.

El funcionario, no obstante, advirtió a los indocumentados que no se registren y que luego sean detenidos por las autoridades, podrían ser deportados a su país de origen.