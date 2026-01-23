Ucrania ataca con drones depósito de petróleo en la Rusia central europea

"Alrededor de las 04:00 de la madrugada (01:00 GMT) se desató un incendio en un depósito de petróleo de Penza tras el ataque de un dron", escribió en su canal de MAX, el sistema de mensajería instantánea ruso.

Señaló que según datos previos no hay muertos ni heridos.

"En el lugar trabajan 26 bomberos y 14 coches de bomberos", añadió.

Mélnichenko, quien acudió al depósito en llamas, puntualizó que "las defensas antiaéreas derribaron 4 drones".

"Los restos de uno de ellos cayó sobre el depósito y provocó el incendio", explicó, al señalar que los servicios de emergencias continúan sofocando las llamas.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche las defensas antiaéreas derribaron un total de 12 drones ucranianos de ala fija.

Ucrania centra sus ataques desde hace meses en la infraestructura energética rusa, especialmente las refinerías de las regiones del sur del país, con lo que ha diezmado su potencial de producción y suministro con destino a la maquinaria del ejército ruso.

Moscú se ha ensañado en las últimas semanas bombardeando incesantemente la infraestructura civil del país vecino, dejando sin luz y calefacción a millones de ucranianos cuando las temperaturas oscilan entre los 10 y 20 grados bajo cero.