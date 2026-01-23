Un bebé belga, ya recuperado, también enfermó tras consumir leche en polvo de Nestlé

Este caso en Bélgica se ha conocido después de que la Justicia francesa anunciase dos investigaciones para esclarecer si la muerte de dos bebés está relacionada con la posible ingesta de leche infantil de la misma marca que se ha retirado del merado por la detección de una toxina, la cereulida, que puede causar problemas intestinales como diarrea y vómitos.

"Recibimos un informe sobre un bebé de unos meses que enfermó a principios de enero. Tuvo vómitos y diarrea líquida, pero afortunadamente se recuperó por completo en unos diez días", explica el portavoz del organismo flamento Joris Moonens.

Este portavoz señaló que un análisis de las heces del bebé confirmó que este había enfermado precisamente por una contaminación con cereulida presente un producto lácteo de Nestlé.

El Departamento de Sanidad flamenco precisó también en ese comunicado que los productos lácteos sospechosos de esta multinacional fueron retirados del mercado el pasado 5 de enero e instó a las madres y padres del país a "verificar cuidadosamente" la leche en polvo de Nestlé que tengan en casa para comprobar si forma parte del lote retirado, en cuyo caso deben "dejar de usarlo definitivamente".

Los síntomas "más comunes" de una contaminación por esta toxina, continúa el organismo, son "muy similares" a los de una gastroenteritis viral típica y se trata principalmente de vómitos y diarrea líquida poco después de consumir la leche (entre media hora y tres horas).

La Justicia francesa investiga si la muerte de dos bebés en las últimas semanas está relacionada con el hecho de que ingirieron leche infantil de Nestlé que se ha retirado del mercado por la detección de una toxina, la cereulida, que puede causar problemas intestinales como diarrea y vómitos.

Radio France indicó que, además de las pesquisas abiertas por la Fiscalía de Burdeos, hay otras en marcha por el fallecimiento de un bebé a finales de diciembre en Angers que consumió leche Guigoz de Nestlé.

Ese segundo bebé que había ingerido esa leche infantil de la que se sospecha que podía contener la cereulida fue ingresado en el hospital universitario de Angers.

El primer caso conocido era un niño de la localidad de Pessac que había nacido el 25 de diciembre, que ingresó en las urgencias de un hospital de las afueras de Burdeos el 7 de enero y murió al día siguiente.