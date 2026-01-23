Un colapso en la red eléctrica deja sin suministro a gran parte de Nigeria

De acuerdo con la información del NISO, la asignación de carga a las once empresas distribuidoras de electricidad del país se redujo a cero hacia las 13.00 hora local (12.00 GMT), afectando a las compañías de diez estados del país más la capital, Abuya.

El fallo se produjo alrededor de las 11.40 hora local (10.40 GMT), poco después de que los operadores reportaran una fuerte demanda en los principales centros urbanos, con la distribuidora de Abuya recibiendo 639 MW y la de Ikeja (capital del estado sureño de Lagos) 630 MW antes del colapso, según datos recogidos por medios locales.

La Compañía de Transmisión de Nigeria (TCN), responsable de la operación de la red, no informó de inmediato sobre las causas del incidente ni precisó un calendario para la restauración total del servicio, aunque confirmó que los trabajos de recuperación estaban en marcha.

Este nuevo colapso se produce apenas semanas después del último, de los al menos cuatro apagones generales registrados el año pasado, ocurrido el 29 de diciembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nigeria, el país más poblado de África -con unos 230 millones de habitantes- y una de las mayores economías del continente, genera habitualmente entre 4.000 y 5.000 MW, muy por debajo de los cerca de 30.000 MW que se estiman necesarios para cubrir la demanda nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La inestabilidad del sistema obliga a empresas y hogares a depender de generadores diésel y de gasolina, con elevados costes económicos y ambientales.

El sector eléctrico nigeriano está parcialmente privatizado desde hace más de una década, con la generación y la distribución en manos privadas, mientras que la transmisión sigue bajo control estatal.

La red de transmisión constituye el principal punto débil del sistema, debido al envejecimiento de la infraestructura, la falta de mantenimiento y la inversión insuficiente.