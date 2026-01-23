Un exconcejal británico se declara culpable de drogar y violar a su mujer durante 13 años

Young admitió ante el tribunal de Winchester (sureste de Inglaterra) 48 de los 56 cargos que pesaban en su contra, incluidos once violaciones, once delitos de administración de sustancias para someter a la víctima, siete agresiones sexuales con penetración, cuatro agresiones sexuales, 14 delitos de 'voyeurismo' y un cargo de publicación de material obsceno.

El acusado compareció en presencia de su exmujer, Joanne Young, de 48 años, quien renunció a su derecho al anonimato y siguió la vista acompañada por su hermana.

Además de Philip Young, que ejerció como concejal del Partido Conservador en Swindon (suroeste inglés) entre 2007 y 2010, otros cinco hombres comparecieron en una vista judicial separada celebrada el mismo día, acusados de distintos delitos sexuales contra la misma víctima.

Sin embargo, no está claro si esos cinco acusados tenían relación con Young y si hubo alguna colaboración entre ellos para perpetrar sus agresiones.

Norman Macksoni, de 47 años, se declaró no culpable de un cargo de violación y de posesión de imágenes extremas, mientras que Richard Wilkins, de 61, negó un cargo de violación y otro de agresión sexual con penetración.

Dean Hamilton, de 47 años y sin domicilio fijo, todavía no se ha pronunciado sobre un presunto delito de violación, dos agresiones sexuales y un asalto con penetración.

Connor Sanderson Doyle, de 31 años, se declaró no culpable de agresión sexual con penetración y tocamientos sexuales y Mohammed Hassan, de 37 años, negó un cargo de tocamientos.

La sentencia contra el principal acusado se conocerá en las próximas semanas, mientras que las causas contra el resto de imputados continuarán en procedimientos judiciales independientes.